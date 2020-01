Elezioni regionali, Salvini: “E’ stata una cavalcata emozionante” (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020, le dichiarazioni di Matteo Salvini: “cavalcata emozionante. Ringrazio tutti gli italiani che sono andati a votare”. BOLOGNA – In attesa dei risultati definitivi delle Elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni in una brevissima conferenza stampa: “Grazie alle persone che hanno votato perché chi sceglie si prende una responsabilità. Mi prendo un pezzettino di meriti perché sono riuscito a riportare gli italiani alle urne“. Matteo Salvini sulla Calabria: “Subito al lavoro per rilanciare la Regione” Il leader della Lega preferisce non soffermarsi troppo sui dati almeno fino a quando non si avranno dei numeri più certi: “Non commento i voti in Emilia Romagna perché aspetto i primi risultati più significativi. In Calabria, invece, la vittoria sembra ... newsmondo

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… -