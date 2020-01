Elezioni regionali 2020, gli orari di exit poll e risultati (Di domenica 26 gennaio 2020) Mancano poche ore alla chiusura delle urne in Emilia Romagna e in Calabria: gli elettori potranno recarsi ai seggi fino alle 23 di questa sera per votare i nuovi presidenti di Regione. In Emilia Romagna sarà sfida testa a testa tra l'ex governatore Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni, mentre in Calabria la situazione pare più definita. Ecco quando arriveranno i dati definitivi sull'affluenza, gli exit poll e i risultati. fanpage

