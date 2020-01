Elezioni Regionali 2020, affluenza alle 19 ancora in crescita – La diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono aperti alle 7, come da consuetudine, i seggi in Emilia-Romagna e Calabria per le Elezioni Regionali 2020 in cui i cittadini sono chiamati al rinnovo del Consiglio e del presidente. Al voto sono chiamati complessivamente circa 5 milioni e 300mila elettori, di cui 3 milioni e mezzo in Emilia Romagna e 1 milione e 800mila in Calabria. I dati dell’affluenza delle ore 12 e delle ore 19 diffusi dal ministero dell’Interno hanno rivelato un notevole incremento degli elettori emiliani e romagnoli recatisi al voto rispetto alle Elezioni del 2014. Aumento anche degli elettori calabresi, con un’affluenza superiore seppur di poco a quelle delle scorse Regionali. Elezioni Regionali 2020: affluenza alle urne alle 19 Il dato ufficiale diffuso dagli uffici ministeriali delle 19 ha confermato il trend delle 12, che vedeva un notevole aumento degli elettori recatisi alle urne. In ... notizie

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - repubblica : Elezioni regionali, Bonaccini: “Il voto stupirà la destra. Chi disprezza la nostra storia perde” [aggiornamento del… -