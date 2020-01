Cucciolo di foca monaca in Salento, WWF: “Costruiamo la convivenza anche con l’aiuto delle comunità” (Di domenica 26 gennaio 2020) Sui siti locali è già una star il Cucciolo di foca monaca avvistato e, da alcuni, anche ripreso in video lungo le coste salentine in questi giorni. Le immagini mostrano chiaramente che si tratta di un piccolo della specie Monachus monachus l’unica foca dei nostri mari, nonché uno dei mammiferi marini più rari al mondo. Nel Mediterraneo la foca monaca è riuscita a sopravvivere alle tante minacce alle quali sono ancora sottoposte le specie marine (bycatch, inquinamento, scarsità di risorse alimentari, etc) e alla persecuzione diretta che nel passato ha quasi portato all’estinzione la specie e che, anche se oggi inesistente, è un pericolo sempre dietro l’angolo. Oggi la IUCN (Unione Internazionale Conservazione della Natura) stima che ne siano rimasti circa 700 esemplari in tutto il bacino, compresi i nuclei dell’Atlantico, nell’arcipelago di Madeira, e lungo le coste tra Marocco e ... meteoweb.eu

