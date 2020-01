Cristian Lanzi: l’operaio in malattia che va al comizio di Salvini (e viene licenziato) (Di domenica 26 gennaio 2020) Cristian Lanzi, 47 anni di Granarolo dell’Emilia (Bologna), rappresentante sindacale della Cgil, è stato licenziato dalla sua azienda perché durante un periodo di malattia è andato a un comizio di Matteo Salvini e si è scattato un selfie con il Capitano. Lanzi ha raccontato la sua vicenda a Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. I datori di lavoro della multinazionale Schenker, come ha anticipato ieri Il Resto del Carlino, lo hanno riconosciuto dalle riprese di una televisione locale e hanno fatto partire tutte le pratiche per il licenziamento: prima è arrivato il provvedimento disciplinare e poi, mercoledì scorso, il benservito. Lui è uscito dall’azienda che aveva appena visitato e intorno a sé aveva un sacco digente. Ci ha detto: ‘chi vuole fare un selfie si avvicini’. Io allora mi sono fatto coraggio e ci siamo fatti una foto. (Il 17 dicembre, l’ha impostata anche come immagine del ... nextquotidiano

