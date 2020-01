Coronavirus: prima vittima a Shanghai, 56esima in totale (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Coronavirus colpisce anche Shanghai dove è stata accertata la prima vittima. La situazione si fa davvero drammatica. Soltanto nelle ultime 24 ore, secondo la Commissione nazionale per la Salute, sono morte quindici persone e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, quella di Wuhan, al centro dell’epidemia. Il presidente Xi Jinping ha ammesso che la situazione è “grave” e l’epidemia del Coronavirus “accelera”. Sei vittime e 2.000 infetti: è questo il bilancio dell’ultimo bollettino effettuato. Coronavirus: prima vittima a Shanghai Diverse le procedure in atto per cercare di evitare il contagio. Dopo Pechino, anche Tianjin, Xi’an e la provincia di Shandong hanno deciso di proclamare lo stop dei mezzi pubblici a lunga percorrenza. Ad Hong Kong, invece, disposta la ... notizie

RaiNews : Chiude #Disneyland Hong Kong, gli americani avviano l'evacuazione dei propri connazionali, la #Peugeot quella del p… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -