AS: il Gimnasia onora Maradona con un trono (Di domenica 26 gennaio 2020) L’edizione odierna di As riporta la singolare novità del Gimnasia La direzione del club ha deciso di onorare Maradona con un imponente trono in suo onore che verrà utilizzato per le partite in casa. L’ex giocatore del Napoli lo ha presentato in anteprima durante il duello di venerdì contro il Velez. Una mossa di marketing del club argentino, che ha annunciato che dopo ogni match casalingo la speciale postazione (autografata personalmente dal tecnico) sarà venduta all’asta ai tifosi interessati L'articolo AS: il Gimnasia onora Maradona con un trono ilNapolista. ilnapolista

