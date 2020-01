Anziana trova un clandestino nel suo garage e viene aggredita: arrestato tunisino (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 19enne tunisino, da poco arrivato in Italia, si era sistemato all'interno del garage dell'Anziana e, una volta scoperto, non ha esitato ad aggredire la donna ed i carabinieri. Condotto in caserma, ha anche tentato più volte di mentire sulla propria identità, dicendo di essere minorenne Federico Garau  Luoghi: Perugia ilgiornale

