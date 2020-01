Verso Napoli-Juve, Sarri: «Se torno in azzurro? Potrei anche smettere» (Di sabato 25 gennaio 2020) Domani sera al San Paolo, un po’ a sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia, non sarà scontro diretto. Ma Napoli-Juve ha sempre il suo fascino; oggi ancor di più per la ‘prima’ di Sarri da avversario al San Paolo, peraltro sulla panchina meno simpatica ai tifosi azzurri: ‘E’ una gara particolare – conferma alla vigilia l’allenatore della Juve -. Però penso che non bisogna spendere energie per qualcosa di personale di fronte a un obiettivo collettivo’. Sarri lancia anche una ipotesi suggestiva sul suo futuro: ‘Dopo questa esperienza alla Juve Potrei anche decidere di smettere. Dipende da quante energie avrò ancora, per ora non ci penso’. Visualizza questo post su Instagram The first leg against Napoli at Allianz Stadium was INSANE <img ... open.online

