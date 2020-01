Salzano, bolletta record da 27mila euro per un operaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Stefano Damiano L'uomo si è rivolto all'Adico per la contestazione Oltre 27mila euro per la fornitura del gas. A ricevere la bolletta record è stato un operario di Salzano, piccolo comune in provincia di Venezia, che dopo avere aperto la busta sarà rimasto, quantomeno, basito dall'importo. D'altronde, per avere una bolletta di questa portata probabilmente si dovrebbe abitare in un castello mentre lui viveva in un normalissimo appartamento. Pertanto l'uomo, A.S. di 50 anni, si è attivato per capire cosa fosse accaduto e si è resto conto, dopo numerose telefonate al gestore, che quell'importo era il frutto del ricalcoli che coprivano il periodo dal primo settembre 2010 al 31 gennaio 2019. L'operario ha immediatamente inviato una domanda di prescrizione per gli importi riguardanti il periodo tra il 2010 e il 2017, dato che per leggere si possono chiedere agli utenti somme ... ilgiornale

Gazzettino : Bolletta record per il gas, l'Enel chiede 27mila euro a un operaio di Salzano -