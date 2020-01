Roma Lazio, derby: striscione contro Zaniolo a Trigoria (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma Lazio, ecco lo striscione che questa mattina è apparso a Trigoria con riferimento a Nicolò Zaniolo Poco più di 24 ore e sarà derby della Capitale. Come sempre il match tra Roma e Lazio sarà una vera e propria battaglia sportiva in campo e anche sugli spalti. Questa mattina a Trigoria è apparso uno striscione. Destinatario? Nicolò Zaniolo, che dieci giorni fa si è rotto il crociato nel match contro la Juventus. «Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma», questo il contenuto del messaggio da parte dei tifosi laziali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

