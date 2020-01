Picerno, Giacomarro: “Proveremo a sfruttare i vuoti dell’Avellino” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Tutte le squadre di Capuano giocano con grande grinta e aggressività. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro lacune in organico. Mancherà il terzino sinistro Parisi, un ragazzo che sta facendo parlare di sé a suon di buone prestazioni e questa sarà una mancanza che alla lunga si farà sentire”. Così Domenico Giacomarro tecnico del Picerno in vista del match contro l’Avellino. “Nessuna tabella per la salvezza – spiega il trainer dei lucani – Viviamo alla giornata. Nel girone di ritorno ogni gara è una guerra e i punti in palio sono pesanti”. Picerno che arriverà in Irpinia con qualche problema in difesa. Non ci sarà Fontana squalificato dal Giudice Sportivo. Avanti due con Priola sul centro destra con Zaffagnini centrale e Lorenzini nella posizione di braccetto di sinistra. L'articolo ... anteprima24

