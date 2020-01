Pasta o riso? Scopri quali sono le differenze nutrizionali (Di sabato 25 gennaio 2020) Quando arriva l’ora di pranzo la scelta spesso oscilla tra l’una e l’altro. Ecco alcuni motivi per decidere con successo tra di loro. I cibi ricchi di amido ampiamente consumati in tutto il mondo, ovvero riso e Pasta, sono fedeli alleati nei nostri pasti quotidiani. A livello salutare uno è migliore dell’altro oppure no? Composizione, … L'articolo Pasta o riso? Scopri quali sono le differenze nutrizionali è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

in_borderline : @lepasquen @_to_be_ ????????ho sputato la pasta per quanto ho riso! Avverti quando scrivi ste perle - CommentoSolo : Raga io non so che fare, fra 2 ore devo dare una risposta all'offerta di lavoro e non so manco decidere se a mangia… - kataersis : sono 5 giorni che mangio insalata di riso durante la pausa pranzo e mi manca così tanto la pasta con il sugo caldo eye- -