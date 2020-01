Parma-Udinese, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 25 gennaio 2020) Parma-Udinese è una partita della ventunesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. Si affrontano due formazioni che hanno una classifica migliore delle aspettative di inizio stagione: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Parma – Udinese domenica ore 15:00 La partita dello stadio “Tardini” mette di fronte due squadre che possono ritenersi più che soddisfatte delle attuali posizioni in classifica. Tutte e due avevano iniziato il campionato con l’obiettivo minimo della salvezza. Il Parma è a quota 28 punti, ottavo, in piena zona Europa League, mentre l’Udinese a quota 24 ha un margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione. I punti di forza di queste due squadre sono per lo più simili: hanno una buona organizzazione in fase difensiva e sanno essere molto pericolose in contropiede. Il Parma ... ilveggente

Orario Parma -Udinese e su che canale vederla in tv : data - programma - probabili formazioni : Nuova tornata di sfide nella Serie A di calcio 2020, che tra i confronti in programma nell ventunesimo turno prevede quello fra Parma e Udinese, in un confronto tra due formazioni a caccia di punti preziosi, per capire in che zona collocarsi della classifica e tornare alla vittoria dopo i rispettivi ko contro Juventus e Milan La sfida si svolgerà sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 15.00, presso lo Stadio Tardini, e sarà trasmessa in diretta ...

Calciomercato - agente nella sede del Milan. Doppia operazione della Samp - difensore per Genoa e Parma e sorpresa Udinese : Il Calciomercato entra sempre pià nel vivo, ultimi giorni di trattative con le squadre del campionato di Serie A intenzionate a rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio, sono ore caldissime ed ufficialità previste a stretto giro di posta. FIORENTINA – La Fiorentina blinda Riccardo Sottil rinnovandogli il contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025. Lo ha annunciato il ds dei viola ...

Pagelle e Highlights 20^ giornata : Juventus- Parma 2-1 - dopietta Ronaldo. Genoa-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi.Milan-Udinese 3-2 - doppietta Rebic. Lecce-Inter 1-1 - Mancosu risponde a Bastoni : Pagelle 20 giornata - Tutto pronto per la 20ª giornata di Serie A. Apriranno le danze le sfide tra Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino. Particolare attenzione anche ai match tra Milan-Udinese e Juventus-Parma . Leggi anche: Probabili formazioni 20^ giornata : Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1' Pagelle 20 giornata Serie A: Video e Highlights Lazio-Sampdoria […] L'articolo Pagelle e Highlights 20^ ...

Coppa Italia - Juve-Udinese 4-0 : super Dybala. Milan-SPAL 3-0 - rinascita Piatek. Oggi il turno di Parma -Roma - le formazioni : PARMA ROMA PROBABILI formazioni - Ottavi di Coppa Italia segnati dalle grandi vittorie di Fiorentina, Milan e Juventus. La compagine viola batte 2-1 l’Atalanta qualificandosi ai prossimi quarti di finale nel segno di Cutrone. rinascita Piatek, autore di un gol e un assist nel secco 3-0 dei rossoneri alla SPAL. 4-0 della Juventus contro l’Udinese: decidono […] L'articolo Coppa Italia , Juve-Udinese 4-0: super Dybala. Milan-SPAL ...

Calcio in tv oggi e stasera : Serie A - Milan-Udinese su DAZN - Lecce-Inter e Juve- Parma su Sky : Domenica 19 gennaio, le partite di oggi e stasera in diretta tv e streaming. Serie A in campo, lotta a distanza per lo Scudetto: Lecce-Inter alle 15.00, Juventus-Parma alle 20.45, entrambe su Sky. All'estero grande sfida in Premier League: alle 17.30 Liverpool-Manchester United su Sky. In serata in campo Barcellona e PSG.Continua a leggere

Coppa Italia. La Juve travolge l’Udinese e vola ai quarti contro Parma o Roma : Ai quarti la Juve ntus incrocerà la vincente di Parma - Roma . Madama si è sbarazzata facilmente (4-0) del l’Udinese anche senza Cristiano Ronaldo.

Serie A - Lecce-Udinese 0-0 (LIVE). Manita dell’Atalanta al Parma . Poker Juve - pari Milan : Serie A, i risultati lunedì 6 gennaio 2020. Esordio di Iachini sulla panchina della Fiorentina. Ibrahimovic ritorna a San Siro. ROMA – Serie A, i risultati di lunedì 6 gennaio 2020. La vittoria all’esordio sulla panchina della Fiorentina per Iachini sfuma all’ultimo secondo quando Orsolini risponde all’iniziale vantaggio di Benassi. Nel pomeriggio seconda Manita consecutiva dell’Atalanta che ha superato il ...

Calciomercato - difensore per Atalanta - Sampdoria e Bologna : colpi in attacco di Verona - Parma e Udinese : Ultimo giorno del 2019 ed i club del massimo campionato italiano continuano a muoversi sul Calciomercato con l’obiettivo di costruire delle squadre sempre più competitive per la seconda parte di stagione. Operazioni anche per le grandi squadre, novità anche dall’estero, ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – Il Napoli si prepara a chiudere un colpo importante per il centrocampo, si tratta di Stanislav ...

Pagelle e Highlights 17^ giornata : Atalanta-Milan 5-0 - sciagura rossonera. Parma -Brescia - 1-1 : Grassi riagguanta Balotelli. Inter-Genoa 4-0 - super Lukaku! Udinese-Cagliari 2-1 - decide Fofana : Pagelle 17 giornata - Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di super coppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata : Atalanta-Milan 5-0, sciagura rossonera. ...

Pagelle e Highlights 16^ giornata : Fiorentina-Inter 1-1 - Vlahovic castiga Conte. Juve-Udinese 3-1 - doppietta CR7. Napoli- Parma 1-2 - Gervinho gela Gattuso : Pagelle 16 giornata - Tutto pronto per il calcio d’inizio della 16^ giornata di Serie A. Aprirà i battenti la sfida tra Brescia-Lecce, poi a seguire Napoli-Parma e il derby della Lanterna tra Genoa-Sampdoria. Domenica sarà la volta di Juventus-Udinese, con bianconeri chiamati a tentare l’assalto al primato in classifica, posizione occupata attualmente dall’Inter di Antonio […] L'articolo Pagelle e Highlights 16^ giornata : ...

Inter vola in testa - Lazio-Udinese 3-0 - il Milan vince a Parma : Sorpasso Inter. I nerazzurri di Antonio Conte battono 2-1 la Spal in casa e si portano in testa alla classifica (37 punti), scavalcando la Juventus

