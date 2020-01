Mercato Juventus, conferme dalla Francia: affare in chiusura? (Di sabato 25 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche in vista di questa seconda metà di stagione. I bianconeri puntano a migliorare la difesa, con un affare che sembrerebbe addirittura in chiusura. I contatti sono vivi, e la conferma arriva anche dalla Francia. Potrebbe essere quindi imminente la buona riuscita della trattativa con Sarri che avrebbe in questo caso un nuovo innesto. Mercato Juve: Tuchel non convoca Kurzawa, sì alla Juve? Intervenuto oggi nella conferenza stampa pre-match contro il Lille Thomas Tuchel ha detto la sua sul terzino del Psg Kurzawa. Il giocatore potrebbe approdare alla Juve, con De Sciglio che farebbe il percorso inverso. Ecco le parole del tecnico: “Se ho dato il mio ok allo scambio? Sì, ma non c’è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono discorsi aperti traJuventus e Paris Saint-Germain. La situazione non è ancora chiara, ... juvedipendenza

