“Meghan Markle aveva pianificato la fuga, prima del matrimonio con Harry”. La prova è nel guardaroba (Di sabato 25 gennaio 2020) Cè una prova che inchioderebbe Meghan sul suo ritorno in Canada: la decisione di rientrare farebbe parte di un piano ben preciso e ordito da tempo. Questo è quanto sostiene il tabloid inglese Daily Mail. Nel corso di questi ultimi due anni, tanti sono stati quelli trascorsi a corte, la moglie di Harry non ha mai chiuso con il suo passato e con il Nord America. In Canada, dove viveva per girare la serie tv che le ha dato la prima popolarità – “Suits” – era destinata a tornarci. I detrattori della duchessa avrebbero anche la prova del suo piano ai danni della Famiglia Reale. E suo padre, Thomas Markle, ha rilasciato un’intervista in cui spiega che lei è solita “usare” gli uomini per ottenere fama e guadagno. Secondo il Daily Mail, Meghan Markle sapeva benissimo che un giorno sarebbe tornata indietro, nel suo Canada. La prova? aveva lasciato lì i ... tpi

