LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Bolshunov trionfa e vola in Coppa del Mondo! De Fabiani 18°. Ritirato Klaebo! Johaug: show solitario (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:24 Da questa DIRETTA LIVE delle skiathlon di Oberstdorf è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:23 Gli italiani: 18 De Fabiani +1’26″8 34 Daprà +2’47″7 37 Ventura +3’01″6 48 Salvadori +3’57″1 49 Noeckler +4’21″4 51 Romano +6’14″6 13:22 Questi dunque i primi dieci: 1 Bolshunov (RUS) 1:13’40″6 2 Krueger (NOR) +0″9 3 Roethe (NOR) +1″2 4 Sundby (NOR) +2″5 5 Holund (NOR) +2″9 6 Larkov (RUS) +6″1 7 Cologna (SUI) +7″7 8 Niskanen (FIN) +17″3 9 Belov (RUS) +18″8 10 Bessmertnykh (RUS) +19″1 13:20 51° Lorenzo Romano a 6’14″6. 13:18 Non ci sono altri italiani nei primi 30. Daprà è 34° a 2’47″7, Ventura 37° a 3’01″6. Calato Salvadori, ... oasport

