Le sardine napoletane in piazza per Giulio Regeni: il ricordo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In queste ore nel centro storico di Napoli è in corso il ricordo, organizzato dalle sardine napoletane, in memoria del ricercatore italiano Giulio Regeni. A piazza del Gesù sono state accese numerose candele dai manifestanti per chiedere verità e giustizia per il giovane Regeni. Il giovane italiano ucciso in Egitto venne rapito il 25 gennaio 2016, a distanza di 4 anni le ombre sulla sua scomparsa sono ancora tante. L'articolo Le sardine napoletane in piazza per Giulio Regeni: il ricordo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

