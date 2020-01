GF Vip, il bacio di Elia e la confessione di Zequila sulla Marini: le pagelle della sesta puntata (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è ormai entrato nel vivo, regalando al pubblico nuove emozioni e colpi di scena. Dalla confessione di Antonio Zequila su Valeria Marini al bacio mozzafiato di Antonella Elia al fidanzato sino alle lacrime di Pago per Serena Enardu. Grazie a un cast ben costruito e a storie che colpiscono, Signorini è riuscito a rinnovare il Grande Fratello Vip. La puntata scorre, fra rivelazioni ed emozioni, Pupo e Wanda Nara si appassionano come se fossero dei telespettatori a casa e conquistano grazie a una grande naturalezza. Alla fine a uscire dal bunker di Cinecittà è Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island Vip, e il suo abbandono lascia l’amaro in bocca. In tanti infatti avrebbero voluto scoprire qualcosa di più sul modello spagnolo, a partire dalla sua attrazione per Clizia Incorvaia e la sua storia ... dilei

