Eleonora Abbagnato: “Lascerò l’Opera di Parigi, ma non la danza” (Di sabato 25 gennaio 2020) Ha recentemente dichiarato che il prossimo 18 maggio dirà ufficialmente addio all’Opera di Parigi per stare vicino alla madre malata. Oggi a Verissimo l’etoile Eleonora Abbagnato si racconta in una toccante intervista in cui ripercorre la sua sfavillante carriera vissuta sulle due punte, nel mondo della danza. Eleonora Abbagnato: la nascita di una stella Il mondo della danza dovrà saluitare una delle sue più celebri ed amate esponenti degli ultimi anni: Eleonora Abbagnato lascerà l’etoile di Parigi il prossimo 18 maggio. Una scelta dettata dalla necessità e dal desiderio di voler stare accanto alla madre, colpita da una grave malattia. L’etoile a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, racconta il forte rapporto che ha con la figura materna: “Quando hai un sogno nella vita, è grazie a una mamma forte che ti da voglia di dare il meglio di te stessa e di crederci. Mamma è stata forte ... thesocialpost

mo9nila : Eleonora Abbagnato grande ballerina, ma soprattutto una persona piena di amore dentro #Verissimo - LaGiarriii : La dolcezza di Eleonora Abbagnato ?? #Verissimo - nikotinaebasta : RT @BetoReitenbach: Eleonora Abbagnato by T. Mongne -