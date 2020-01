Beni culturali | Pompei sul podio della Top 30 del Mibact

Beni culturali - firmato il protocollo “Carditello Running & Walking” : in arrivo itinerari podistici ed escursionistici : Fondazione Real Sito di Carditello impegnata in prima linea a valorizzare il territorio e le risorse ambientali con la progettazione di nuovi itinerari e la promozione di attività, eventi podistici ed escursionistici, che arricchiranno l’offerta culturale e la visita al complesso monumentale. firmato il protocollo d’intesa “Carditello Running & Walking” con il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Camminatori ...

Valorizzazione dei Beni culturali - in Provincia l’incontro con i Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuto stamattina a Palazzo Sant’Agostino l’incontro “Cultura e beni culturali dell’Agro Nocerino Sarnese” destinato alle Amministrazioni comunali dell’area per la Valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Presidente SCABEC SpA (Società Campana beni culturali), Antonio Bottiglieri, il Deputato On. Piero De Luca e ...

Unesco - nota agli Usa : “Proteggere i Beni culturali” : Il direttore generale dell’Unesco Audrey Azoulay esorta gli americani a non dare seguito all’annuncio dato da Trump. I siti protetti in Iran sono ben 24. Arriva direttamente dall’Unesco un monito nei confronti del Governo e dell’esercito degli Stati Uniti. E questo monito arriva sotto forma di nota ufficiale, scritta di proprio pugno dal direttore generale […] L'articolo Unesco, nota agli Usa: “Proteggere i ...

Musei : 5 gennaio domenica gratuita - stabilita dal Ministero dei Beni culturali : Lunedi' 6 gennaio si terra' poi l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell'Epifania

Musei : 5 gennaio domenica gratuita dal Ministero dei Beni culturali : Lunedi' 6 gennaio si terra' poi l'apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell'Epifania

Beni culturali - Pompei tra i quattro siti italiani più popolari al mondo secondo TripAdvisor : Il Colosseo è l’attrazione più popolare al mondo per il secondo anno consecutivo in base ai nuovi dati relativi alle prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor nel 2019. L’Italia è inoltre l’unica nazione assieme agli Stati Uniti a essersi aggiudicata ben 3 posizioni nella Top 10 mondiale che, oltre al Colosseo, include i Musei Vaticani (3°) e Piazza San Marco (10°). “I dati delle prenotazioni riconfermano anche ...

Beni culturali - torna il «tesoretto» del gioco del Lotto : Il meccanismo escogitato da Veltroni ministro del primo governo Prodi è di nuovo attuale: la Manovra mette sul piatto una dote di 23 milioni per il 2021 e 33 per gli anni successivi

Morto ex Dc Dario Antoniozzi - fu ministro Beni culturali : E' Morto a Cosenza Dario Antoniozzi. Deputato Dc ed europarlamentare per piu' legislature, Antoniozzi era nato a Rieti e cresciuto a Cosenza. Aveva 96 anni. Il padre Florindo si era trasferito in Calabria per ragioni di lavoro. Antoniozzi è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1953. Vicesegretario politico della Dc e leader della Democrazia Cristiana in Calabria per molti anni, è stato sottosegretario e ministro del turismo e ...

Mostre e teatro per valorizzare i Beni culturali di Carinola : Tempo di lettura: 2 minutiCarinola (Ce) – Cresce l’attesa per domenica 22 dicembre, una giornata ricca di eventi da vivere a Carinola nell’ambito del progetto “Carinola. Il recupero delle radici”. Alla ore 18.00 nelle sale di Palazzo Petrucci sarà inaugurata la sui beni culturali di Carinola. Sarà l’occasione per la presentazione delle sperimentazioni delle soluzioni tecnologiche della filiera “smART show” sui siti locali di ...

Beni culturali - Sicilia : da venerdì in mostra nuovi reperti a Palazzo Ciampoli di Taormina : Si arricchisce di nuovi reperti, in prestito dal MuMe e dalla Soprintendenza di Messina, la mostra sulla storia dell’archeologia subacquea in Sicilia in corso da ottobre a Palazzo Ciampoli di Taormina a cura del Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano. Domani, venerdì 20 dicembre, ore 11 l’inaugurazione alla presenza di Orazio Micali (Direttore del MuMe), di Mirella Vinci (Soprintendente ai Beni culturali di ...

Beni culturali - De Luca annuncia : Al via la digitalizzazione dell’Archivio D`Avalos : “E` doveroso inserire l`Archivio D`Avalos, tesoro della storia meridionale, nell`Ecosistema digitale per la Cultura, progetto della Regione Campania sul quale abbiamo investito 28 milioni di euro, e che ha già aperto i propri ‘cantieri’ con la dematerializzazione di archivi e musei”. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Siamo partiti, ed è stata avviata concretamente già da ...

Certosa di Trisulti : il ministero dei Beni culturali sfratta Harnwell : Ammiratore di Bannon e Salvini, voleva trasformarla in un centro di formazione per sovranisti. Ora dovrà abbandonare il monastero entro domenica. O "si procederà coattivamente". Si era impegnato a pagare 100mila euro l'anno di affitto

Sicilia - Beni culturali : omaggio a Franco Papò - l’ufficiale aeronautico col pallino dell’archeologia subacquea : E’ stato uno dei pionieri dell’archeologia subacquea in Sicilia. Ha scoperto il Relitto delle Colonne al largo di Taormina, poi esplorato dall’archeologo Gerhard Kapitän. È stato un divulgatore del mondo sommerso e, soprattutto, un promotore ante litteram della nascita di una coscienza archeologica fra i primi sub sportivi nella Sicilia degli anni Cinquanta e Sessanta. Parliamo di Franco Papò, romano (1926-1984), ufficiale ...

Beni culturali di scena al teatro del liceo “Sabatini-Menna” di Salerno : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 11.00, nella Sala teatro del liceo Artistico “Sabatini – Mmenna” (via G. Grimaldi 7) di Salerno sarà presentato il progetto di restauro delle MONETE ANTICHE DI ELEA-VELIA, selezionato per il concorso di ART Bonus 2019, a cura della Soprintendenza e dell’Università di Salerno. All’incontro, moderato da Michele FAIELLA, giornalista e funzionario responsabile ...