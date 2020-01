Bassolino: “Il sindaco Festa non ha nulla a che vedere con Di Nunno” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Edoardo Sirignano Avellino – Antonio Bassolino, in visita al Carcere Borbonico di Avellino, in occasione di un convegno, organizzato dal giornale “l’Irpinia”, non utilizza giri di parole per ricordare l’ex primo cittadino del capoluogo. “Le migliori esperienze maturate nel passato – dichiara – non possono essere ignorate da chi vorrebbe iniziare un nuovo ciclo”. Lo storico esponente del centrosinistra, in vista delle prossime regionali, quindi, lancia una nuova stagione dei sindaci. “Gli amministratori sono il pilastro su cui ogni forza politica dovrebbe concentrarsi. Servono persone concrete e in grado di trovare soluzioni ai problemi che toccano da vicino le comunità“. Il messaggio si rivolge soprattutto al primo cittadino del capoluogo Gianluca Festa. L’ex sindaco di Napoli, infatti, non rinuncia a difendere il proprio ... anteprima24

