Australian Open 2020, tutti i risultati di sabato 25 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati (Di sabato 25 gennaio 2020) Australian Open 2020, tutti i risultati del 25 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati Rod Laver Arena – ore 01 30 A. Pavlyuchenkova vs 2 Ka. Pliskova non prima delle 2:30 Y. Putintseva vs 4 S. Halep 1 R. Nadal vs 27 P. Carreno Busta dalle 09 5 E. Svitolina vs G. Muguruza 4 D. Medvedev vs A. Popyrin Margaret Court Arena – ore 01 C. Giorgi vs 17 A. Kerber 6 B. Bencic vs 28 A. Kontaveit non prima delle 4 29 T. Fritz vs 5 D. Thiem Dalle 09 F. Verdasco vs 7 A. Zverev Z. Diyas vs 9 K. Bertens Melbourne Arena – ore 01 non prima delle 3 10 G. Monfils vs Q E. Gulbis 16 E. Mertens vs C. Bellis non prima delle 8:50 23 N. Kyrgios vs 16 K. Khachanov 1573 Arena – ore 01 non prima delle 2:30 19 D. Vekic vs I. Swiatek 11 D. Goffin vs 17 A. Rublev Court 3 – ore 01 non prima delle 7:30 19 J. Isner vs 15 S. Wawrinka

