Antonio Banderas: “Ho perso circa 9 chili” (Di sabato 25 gennaio 2020) Questo articolo Antonio Banderas: “Ho perso circa 9 chili” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonio Banderas è il primo ospite della nuova puntata di C’è posta per te, adesso in onda su canale cinque. C’è posta per te è tornata con una nuova puntata, la numero quattro in prima serata su canale cinque, con tante nuove storie e nuove sorprese emozionanti. Maria De Filippi, dopo i saluti iniziali, accoglie … youmovies

delicate__22 : RT @yleniaindenial: nel mondo: Antonio Banderas viene ricordato per la sua carriera e la candidatura agli Oscar. Italia: LUI PARLAVA CON LA… - AnnaLizzy68 : RT @mikysunny: 'Io ti vedo nel televisore sempre' Antonio Banderas e Rosita colpiscono ancora. #CePostaPerTe - drewssmiile : RT @itsmwengo: Carriera di Antonio Banderas pazzesca ma io lo ricorderò per sempre per questo #CePostaPerTe -