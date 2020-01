1917 e Dunkirk: la guerra secondo Sam Mendes e Christopher Nolan (Di sabato 25 gennaio 2020) La Prima guerra Mondiale e la Seconda guerra Mondiale sono stati conflitti completamente diversi, e anche 1917 e Dunkirk sono film ben differenti fra loro, quasi agli antipodi: vediamo perché. 1917, il nuovo film di Sam Mendes, candidato a 10 premi Oscar, vede il regista di American Beauty e Skyfall alle prese con la Prima guerra Mondiale. Dunkirk, di Christopher Nolan, uscito nel 2017, ha visto il regista de Il cavaliere oscuro e Inception cimentarsi invece in un war movie ambientato in un momento preciso della Seconda guerra Mondiale. Entrambi i film sono stati tra gli eventi dell'anno, ed entrambi i registi sono usciti vincitori dalla loro "guerra". La Prima guerra Mondiale e la Seconda guerra Mondiale sono stati dei conflitti completamente diversi, per presupposti, mezzi impiegati e tecniche di ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? 1917 e Dunkirk: la guerra secondo Sam Mendes e Christopher Nolan - xLonelygirl_ : Potete elogiare 1917 senza sparare cazzate riguardo Dunkirk eh -