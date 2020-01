Virus: 25 morti e 830 casi accertati in Cina. Prime analisi escludono contagio per donna a Bari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Virus: 25 morti e 830 casi accertati in Cina. Prime analisi escludono contagio per donna a Bari Sono 25 le vittime da coronaVirus confermate in Cina dal governo, mentre il numero dei casi accertati sale a 830. Per la seconda volta, inoltre, una persona è morta a causa del Virus fuori dall’area dell’epicentro. La vittima è deceduta infatti a Heilongjiang, nel nord-est del paese, una provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 chilometri in linea d’aria da Wuhan, la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei casi di contaminazione e di morti per il Virus. Un altro caso è stato annunciato poco prima a Hebei, la provincia che circonda Pechino. Le autorità locali avevano parlato ieri di 25 morti e 616 contagi. E sono ben 1.072 i casi sospetti all’esame della Commissione sanitaria nazionale. Il paese sta intensificando gli sforzi per contenere il ... tpi

Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus #Cina: bloccati tutti i treni anche a Ezhou Dopo Wuhan e Huanggang salgono a tre le città della regione di Hu… -