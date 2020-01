“Vinicius Morais”, da scarto a top del mercato: Napoli il bomber lo avevi in casa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si scrive Vinicus Morais si legge macchina da gol. Lo sanno bene in Portogallo, dove ha impiegato poco per convincere l’allenatore del Benfica Bruno Lage a dargli sempre più minutaggio superando nelle gerarchie il 27enne svizzero-bosniaco Haris Seferovic (capocannoniere dello scorso campionato con 23 gol) e il 25enne spagnolo Raúl de Tomás. Ma non lo sapeva bene evidentemente il Napoli che lo ha spedito come un “pacco” regalo al presidente Luís Filipe Vieira. Circa sei mesi fa, infatti, i media italiani e quelli portoghesi restarono di stucco quando la società azzurra annunciò la cessione di un suo giocatore, con zero presenze in prima squadra, al Benfica per la somma di 17 milioni di euro. All’ombra del Vesuvio fecero ovviamente i complimenti al presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per aver ottenuto così tanti soldi per ... anteprima24

