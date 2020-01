Verissimo | Giulia De Lellis svela in che rapporti è con Andrea Damante

Verissimo | Giulia De Lellis ammette : “Ho risentito Andrea Damante” : Verissimo | Giulia De Lellis, intervistata da Silvia Toffanin, ha ammesso di aver risentito Andrea Damante dopo la fine della loro relazione Giulia De Lellis è ritornata sul piccolo schermo degli italiani. La bella influencer ha scelto di raccontarsi, ancora una volta, negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin per svelare ciò che sta vivendo […] L'articolo Verissimo | Giulia De Lellis ammette: “Ho risentito Andrea Damante” è stato ...

Giulia de Lellis matrimonio con Andrea Iannone? A Verissimo la risposta : Giulia de Lellis sarà protagonista della puntata di Verissimo in onda domani 25 gennaio 2020. La bella influencer torna nello studio di Verissimo dopo il grande successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto per parlare di presente ma anche di futuro. E ovviamente nel suo suo futuro ci sarà l’amore, forse anche un matrimonio? E’ quello che si chiede Silvia Toffanin che parla con Giulia del suo fidanzamento con Andrea Iannone. ...

Giulia De Lellis a Verissimo su Andrea Iannone : “Matrimonio? Sono qui!” : Verissimo, Giulia De Lellis su Andrea Iannone rivela: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma Sono qui!” Giulia De Lellis domani, 25 gennaio, sarà ospite nel salotto di Verissimo. L’influencer, in una lunga intervista, parlerà dei suoi progetti lavorativi e della sua storia d’amore con Andrea Iannone. Incalzata da Silvia Toffanin su un possibile matrimonio a breve ha risposto: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma ...

Verissimo Giulia De Lellis difende Andrea Iannone : Giulia De Lellis sarà ospite domani a “Verissimo”, parla per la prima volta sul caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno e pilota di MotoGP Andrea Iannone: «È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza». «Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e ...

Giulia De Lellis a Verissimo : “Iannone innocente. Damante fidanzato? Vediamo quanto dura…” : Torna Verissimo con il consueto appuntamento previsto per domani, sabato 25 gennaio, alle ore 16:00 su Canale 5. Come sempre una carrellata di ospiti d’eccezione si racconteranno nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, e domani toccherà a Giulia De Lellis. Per la prima volta l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlerà del caso di doping che nelle ultime settimane ha coinvolto il suo attuale fidanzato, Andrea ...

Verissimo - Giulia De Lellis sulla nuova storia di Andrea Damante : ‘Vediamo quanto durerà’ : Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e una delle influencer più importanti d’Italia, torna ospite a Verissimo sabato 25 settembre dopo l‘intervista concessa a settembre per presentare il suo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. E visto il tema del romanzo non poteva mancare anche stavolta una domanda sull’ex fidanzato Andrea Damante. A Silvia Toffanin che le chiede del suo attuale ...

Giulia De Lellis a Verissimo : “Ho sentito Damante - ecco cosa penso della sua fidanzata” : Giulia De Lellis a Verissimo parla di Andrea Iannone e della nuova fidanzata di Andrea Damante Giulia De Lellis è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi web influencer affermata, ha parlato a lungo della sua attuale relazione con Andrea Iannone. Ma […] L'articolo Giulia De Lellis a Verissimo: “Ho sentito Damante, ecco cosa penso della sua ...

Anticipazioni Verissimo : Giulia De Lellis ospite sabato 25 Gennaio : Giulia De Lellis ospite a Verissimo sabato prossimo: l’annuncio di Silvia Toffanin E’ da poco terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato oggi Silvia Toffanin, tra i quali anche Sinisa Mihajlovic. Proprio la lunga intervista a quest’ultimo ha commosso un po’ tutti gli spettatori a casa. Difatti per la prima volta l’allenatore del Bologna ha parlato della sua malattia e del suo ...

Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci : La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci. Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - a Verissimo la verità sull'addio : «Stavamo bene insieme - ma è mancava...» : Francesco Monte e la dichiarazione d'amore per Isabella De Candia: «E' il mio vero e unico amore». Francesco Monte si racconta, parlando della vita professionale e delle...

Francesco Monte e Giulia Salemi - a Verissimo la verità sull'addio : «Stavamo bene insieme - ma è mancava...» : Francesco Monte e la dichiarazione d'amore per Isabella De Candia: «E' il mio vero e unico amore». Francesco Monte si racconta, parlando della vita professionale e delle...

Verissimo - Francesco Monte finalmente vuota il sacco su Giulia Salemi : "Corna? Tutta la verità" : Francesco Monte, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, commenta il suo momento d'oro: "Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non po

Francesco Monte a Verissimo : "Non ho mai tradito Giulia Salemi. Ora sogno un bebè" : Andrà in onda questo pomeriggio, su Canale 5, la nuova puntata di Verissimo che, proprio oggi, tra i vari ospiti in studio vedrà anche Francesco Monte. Il ragazzo si è raccontato a Silvia Toffanin, tornando anche a parlare della sua relazione con Giulia Salemi, una delle sue relazioni più chiacchierate degli ultimi tempi. Le anticipazioni del programma ci fanno sapere che Francesco abbia ulteriormente ribadito di non aver mai tradito la bella ...

Francesco Monte a Verissimo conferma : “Non ho tradito Giulia Salemi” : Verissimo, Francesco Monte nega di aver tradito Giulia Salemi: la confessione Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra i tanti ospiti ci sarà anche Francesco Monte, fresco dal grandissimo successo ottenuto all’ultima edizione di Tale e Quale Show. Ovviamente la puntata è stata già registrata nei giorni scorsi, e giusto poco fa sono uscite le prime anticipazioni sull’intervista che ha rilasciato Monte. ...