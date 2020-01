Uomini e Donne: le parole di Giulio e Giulia dopo la scelta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ecco che cosa hanno detto Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta a Uomini e Donne. Uomini e Donne: la scelta di Giulio Raselli è Giulia D’Urso Finalmente Giulio Raselli è giunto ad una scelta. Lunedì 20 gennaio la puntata di Uomini e Donne è stata trasmessa in diretta e Giulio ha comunicato alle sue corteggiatrici la sua decisione. Il tronista ha chiamato in studio prima Giovanna e le ha detto che, nonostante ci abbia messo tutta l’intenzione e lei gli piacesse davvero molto, ha trovato un muro e delle difficoltà. Il suo cuore andava da Giulia. Giovanna si è arrabbiata molto e anche Giulio ha dovuto bere acqua e calmarsi prima di poter fare la sua scelta. Quando è arrivata Giulia, lui non riusciva neanche a parlare e Maria lo ha invitato a dirle quelle due parole molto semplici. Giulio a quel punto ha guardato Giulia e l’ha pregata di dirgli di sì perché ... kontrokultura

matteosalvinimi : Qui Modena, insieme a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, troppo spesso dimenticati da un governo impegnato… - matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: In questa piazza ci sono donne e uomini coraggiosi. - GiuseppeConteIT : Un grande in bocca al lupo ai 326 giovani ufficiali allievi che stanno frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri… -