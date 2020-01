The Real Housewives di Napoli, il docu-reality sulla mondanità partenopea (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo settimane in esclusiva su Dplay Plus, su Real Time sbarca The Real Housewives di Napoli, un docu-Reality che vedrà protagoniste sei donne della Napoli bene. La prima puntata andrà in onda stasera, venerdì 24 gennaio 2020, alle 22.20. Con protagoniste e produzione diversa, questo nuovo format (che definire “nuovo” è forse fin troppo eccessivo) presenta un modello già visto ed apprezzato con Lucky Ladies, in onda su Fox Life qualche anno fa. Un gruppo di madri single, emancipate ed amanti della bella vita, sono pronte a condurre i telespettatori in un ambiente fatto di eccessi ed esclusività. Donne che, chiaramente, non potevano che provenire dalla Napoli bene, rappresenta da quartieri mondani come quelli di Chiaia e Posillipo. Le sei protagoniste, di cui alcune già note al pubblico (come Noemi Letizia), sono pronte a ... anteprima24

