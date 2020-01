Squalifica di De Ieso, oltre il danno la beffa: la rabbia di Magliulo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ letteralmente sconcertato ed infuriato il D.s. Luigi Magliulo dopo la lettura delle decisioni del giudice sportivo contenute nel C.U. numero 65 del 23 gennaio. Nel comunicato, infatti, si evince la Squalifica di Mattia De Ieso, calciatore giallorosso, per addirittura tre turni di campionato con questa motivazione: “con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva frasi ingiuriose al DDG con espressioni volgari ed offensive”. Ricordiamo che De Ieso, a seguito di una gomitata al volto inflittagli dal calciatore del G. Carotenuto Diallo, aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presenti sul posto prima e, successivamente, a quelle ospedaliere, dove è stato trasportato in ambulanza, per la rottura del setto nasale. Ricordiamo anche che il gesto violento e ... anteprima24

