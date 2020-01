Sicurezza, prove di Area Vasta tra i sindaci della Piana (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Montecorvino Pugliano (Sa) – Mal comune, fronte unito: sindaci della Piana del Sele hanno deciso di unire le forze per fronteggiare il problema della Sicurezza legato all’incremento dei furti nei comuni che si affacciano sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria, facile scappatoia per i malintenzionati. Presenti all’avvio dei lavori per la rotatoria di Pagliarone, situata nel comune di Montecorvino Pugliano, ma a servizio anche dei comuni di Pontecagnano e Bellizzi, i tre sindaci hanno rinnovato l’intesa anche per portare avanti un fronte unito per richiedere un innalzamento dei livelli di Sicurezza sui loro territori. Non c’è solo una richiesta congiunta al prefetto di Salerno per un riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la Sicurezza, ma anche la proposta avanzata dal sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, di unire le ... anteprima24

