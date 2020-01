Questa città dell’Alaska vede il sole per la prima volta da novembre: finita la “notte polare” dopo 65 giorni di buio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per la prima volta dal 18 novembre scorso, la città più settentrionale degli Stati Uniti ha visto il sole sorgere sopra l’orizzonte nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio. Utqiaġvik, precedentemente conosciuta come Barrow, si trova nella punta settentrionale dell’Alaska, oltre il Circolo Polare Artico. Dopo 65 giorni di buio, periodo conosciuto come notte polare, il sole è tornato a sorgere ieri, quando la temperatura dell’aria era di -27°C. Il motivo per il quale Utqiaġvik vive periodi di buio così lunghi nel cuore dell’inverno è dovuto all’inclinazione della Terra e alla vicinanza della città al Polo Nord. Poiché la Terra orbita intorno al sole sul suo asse, il Polo Nord è più distante dal sole in inverno, determinando un esteso periodo di oscurità intorno al Solstizio d’Inverno. Durante il Solstizio d’Estate, invece, si verifica l’esatto opposto, che determina settimane di ... meteoweb.eu

