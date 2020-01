Prima clip di The Walking Dead 10 B tra caverne e corse contro il tempo: Robert Kirkman ha svelato l’origine del virus? (Di venerdì 24 gennaio 2020) È arrivato il momento di tornare seri e iniziare a pensare che The Walking Dead 10 B è ormai dietro l'angolo. La seconda parte della decima stagione della serie tornerà in onda negli Usa il prossimo 23 febbraio e il giorno dopo sarà anche in Italia su Fox per la gioia dei patiti che aspettano con ansia che cosa ne sarà di Carol e i suoi rimasti rinchiusi in una caverna in compagnia di un'orda di zombie, un piccolo regalo da parte di Alpha che spera così di chiudere i conti con la sua acerrima nemica. La Prima clip di The Walking Dead 10 mostra gli zombie uscire dalla caverna mentre Daryl, armato di coltello, cerca di nascondersi, finisce così questo primo tuffo nell'episodio numero 9 dal titolo "Squeeze".Eccola subito di ... optimaitalia

ilenianc : RT @NinaD_MyUnicorn: Cuore ?? L’ultima clip, la festa, la prima volta di Ele ed Edo ???? #skamitalia - dailygirlfeet : RT @umiliazioniita1: Just sold a #clip - Lavori di Manutenzione, Quarto Episodio (Prima Parte) Maintenance works , Fourth Episode ( First P… - umiliazioniita1 : Just sold a #clip - Lavori di Manutenzione, Quarto Episodio (Prima Parte) Maintenance works , Fourth Episode ( Firs… -