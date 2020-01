Milan irrompe in zona Europa, a Brescia decide Rebic (Di sabato 25 gennaio 2020) Con fatica, tanta fatica, un modesto Milan non entusiasmante ma concreto passa a Brescia e conquista per la prima volta in questo campionato la terza vittoria consecutiva, che vale la zona Europa col momentaneo sesto posto: prima la squadra di Pioli vede i sorci verdi, rischiando piu' volte di capitolare poi pero' ci pensa ancora Ante Rebic, piu' che mai uomo della provvidenza, dopo essere gia' stato giustiziere dell'Udinese. Dall'altra parte, piange lacrime sempre piu' amare il Brescia che langue nelle zone bassissime e che avrebbe meritato addirittura il successo. Parte forte il Milan che, con una conclusione di Kessie', trova un angolo. Le proteste di Ibrahomvic per un presunto fallo di mano in area di Dessena si sciolgono nella decisione (corretta) dell'arbitro di lasciare proseguire e dopo che Torregrossa costringe al fallo da giallo Kjaer - preferito a Musacchio - il Brescia prova ... ilfogliettone

Milannews24_com : MN24 – Il Crotone lascia Casa Milan: si è parlato di operazioni future -