Luca Sacchi | giudizio immediato per Anastasia e altri cinque

Omicidio Luca Sacchi - il giallo dell'ultima telefonata. E il Pm inchioda ?Anastasiya : ?Nello zaino i 70mila euro per comprare la droga? : È giallo sull?ultima telefonata ricevuta da Luca Sacchi. Il personal trainer, infatti, subito dopo aver chiuso la cornetta, pur costretto a letto per un grave dolore alla schiena,...

Omicidio Luca Sacchi - giudizio immediato per 6 indagati : anche la fidanzata Anastasia. Ai 2 presunti esecutori contestata premeditazione : I due (presunti) assassini, i loro “fornitori” di droga, la fidanzata e l’amico della vittima. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per le sei persone coinvolte, a vario titolo, nell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre davanti a un pub nel quartiere Appio Latino di Roma, sugli sviluppi di una rapina. La prima udienza è stata già fissata per il 31 marzo. Alla ...

Omicidio Luca Sacchi - giudizio immediato per tutti gli indagati : Omicidio Sacchi: la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per tutti gli indagati, compresa la fidanzata di Luca, Anastasia. Ci sono anche i due autori materiali dell’aggressione, oltre a Marcello De Propris, accusato di concorso in Omicidio Sarà giudizio immediato per tutti gli imputati coinvolti nell’Omicidio di Luca Sacchi, il personal […] L'articolo Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per tutti ...

Omicidio Luca Sacchi - giudizio immediato per sei indagati (anche per Anastasiya) : Omicidio Luca Sacchi, la Procura di Roma ottiene il giudizio immediato per sei indagati (tra cui la fidanzata della vittima Anastasiya Klymenyk). ROMA – Omicidio Luca Sacchi, vanno a giudizio immediato sei indagati nell’inchiesta sulla morte del giovane, ucciso a Roma probabilmente al termine di una trattativa per una compravendita di droga che vedeva impegnata in prima persona la sua fidanzata Anastasiya Klymenyk. Morte Luca ...

