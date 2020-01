Loredana Bertè fa un appello inaspettato riguardo il Premio della Critica Mia Martini

Sanremo - Loredana Bertè fa un appello choc : “Soggetti da squalificare!” : Loredana Bertè choc su Sanremo 2020: “Non date il premio Mia Martini a soggetti da squalificare” Con un durissimo post pubblicato sui social, Loredana Bertè ha diffidato i giornalisti della Sala Stampa del Festival di Sanremo 2020 nell’assegnare il Premio della Critica Mia Martini a “soggetti che andrebbero squalificati per istigazione alla violenza sulle donne”. Le sue accuse riguardano il caso Junior Cally a ...

Loredana Bertè - avete mai visto la sorella? Chi è Olivia [FOTO] : Sorella di Loredana Bertè e Mia Martini, Olivia Bertè è la più piccola della famiglia. Sempre lontana dal mondo dei riflettori, cerchiamo oggi di scoprire qualcosa in più in merito alla sua vita privata e il rapporto con le due famose artiste. Chi è Olivia Bertè Nata nel 1958, Olivia Bertè è la figlia più […] L'articolo Loredana Bertè, avete mai visto la sorella? Chi è Olivia [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Loredana Bertè punta il dito contro Madonna : “Me l’ha rubato” : Loredana Bertè, lo spiacevole primo incontro con Madonna: la regina del pop le avrebbe rubato un giubbotto Loredana Bertè dissotterra l’ascia di guerra. L’amatissima cantante italiana aveva dichiarato due anni orsono a Domenica Live di aver subito un plagio da due celebri pop star americane e internazionali, ovvero Madonna e la sua erede naturale Lady Gaga. Ospite questo sabato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, la sorella della ...

Olivia Bertè Contro Loredana Bertè : Dici Cose Non Vere su Mia Martini! : Mia Martini: Olivia Bertè si scaglia duramente Contro la sorella Loredana attraverso i social, smentendo categoricamente tutto quello che è stato dichiarato finora… Mia Martini è entrata nel cuore della gente e spesso si parla di lei. Purtroppo però in questi giorni Loredana Bertè è stata duramente attaccata dalla sorella Olivia per via delle sue dichiarazioni su Mimì. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Mia Martini: Olivia ...

Loredana Bertè si commuove in tv ricordando sua sorella Mimì : Loredana Bertè ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato della sorella Mia Martini ci sono stati momenti di grande commozione. La Bertè racconta che ha condiviso con lei un’infanzia difficile e la passione per la musica. «Mi manca molto, con lei è morta una parte di me”. Durante l’intervista racconta anche di una “disgrazia” che l’ha costretta ad ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Loredana Bertè nel 2020 : Sono ufficiali le date dei concerti di Loredana Bertè, quelle con le quali porterà in giro per l'Italia la musica dell'ultimo album LiBertè. Le tappe del viaggio musicale dell'artista di Bagnara Calabra iniziano dal 28 febbraio al Palabassano di Bassano del Grappa. Le prevendite dei Biglietti del tour di Loredana Bertè I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con consegna che sarà garantita ...

Lavezzi : «Entrò Loredana... ci fidanzammo». Bertè : «Le chitarre che gli ho spaccato in testa...» : Tutto cominciò quando «mi chiamarono i Camaleonti». Dalla Valganna, con un Maggiolino usato, «guidai fino a Roma». Le notti milanesi con Radius e Mogol: «Una sera nel nostro locale arrivò la Bertè con Marcella. Era bellissima»

“Cose non vere… Mimì non ti voleva”. Loredana Bertè - la rivelazione choc della sorella Olivia su Mia Martini : Non c’è pace tra le sorelle Bertè. Se Loredana ha ricordato la sorella Mia Martini in televisione, nello studio di Verissimo, non riuscendo a trattenere le lacrime, la sorella più piccola Olivia le ha voluto rispondere a tono sui social. «Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto (…) Mimì è stata arrestata per uno spinello che le avevano messo in tasca. Ha ...

