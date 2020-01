Le Parole della Settimana sabato 25 gennaio Massimo Gramellini ospita Dacia Maraini e Brunori Sas (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le Parole della Settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 25 gennaio alle 20:20: gli ospiti Tanti ospiti e una novità nel programma di Massimo Gramellini Le Parole della Settimana in onda sabato 25 gennaio alle 20:20 su Rai 3: nuova presenza fissa del programma è Paolo Nespoli che dirà la sua Parola Blu. La puntata è in streaming su RaiPlay La puntata si apre con l’intervista di copertina con Paolo Mieli, storico, giornalista, saggista accompagnerà Gramellini nel racconto della Settimana ma non solo perchè sarà l’occasione per presentare il suo nuovo libro Le verità nascoste, un libro in cui esamina 30 casi di fake news che vanno da Tarquinio il Superbo ai giorni nostri, dai quali ha avuto origine la pericolosa realtà della fake history. A Le Parole della Settimana farà il suo arrivo l’astronauta Paolo Nespoli, che da questa puntata entrerà a far parte ... dituttounpop

chetempochefa : 'Le parole della violenza sono molto gravi, perché dalle parole si passa ai fatti. Io l'ho visto. Ho per fortuna mo… - elenabonetti : Parole terribili sono state scritte a Mondovì sulla porta della casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana dep… - giornalettismo : Invece della consueta (e neutra) anticipazione della puntata di #portaaporta, durante l'intervallo di #JuventusRoma… -