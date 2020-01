La moglie di Sergio Bardotti chiede di togliere l’omonimo Premio dallo “schifo di Festival di quest’anno”! (Di venerdì 24 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=OjnPeSA9sNg Ieri ho ricevuto una telefonata durante la quale ho stretto più volte gli occhi, quasi incredulo. Carmen Di Domenico, moglie del GRANDE Sergio Bardotti, mi diceva che non solo stava condividendo il mio sfogo contro la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo, ma che aveva l’intenzione di togliere il Premio Sergio Bardotti dallo “schifo di festival di quest’anno” (sue parole) e mi chiedeva un aiuto. Le ho chiesto di mandarmi un video che io avrei poi amplificato. Poi, visto che domenica sarò a Roma ospite di “Non è L’arena” da Massimo Giletti su La7, le ho detto che la intervisterò per il Barone Rosso speciale che farò lunedì 27 sull’argomento “violenza nei testi”, dove sarà ospite anche Grazia Di Michele. Ma veniamo al Festival di Sanremo. Oltre al Premio per il vincitore, ogni anno vengono assegnati due importanti ... optimaitalia

