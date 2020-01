Inter, Eriksen in-Lazaro out. Bonifazi ritorna alla Spal (Di venerdì 24 gennaio 2020) Eriksen all’Inter, ci siamo. Accordo raggiunto con il Tottenham per l’arrivo del danese. Lazaro al Newcastle, Politano si avvicina al Napoli. ROMA – Christian Eriksen all’Inter, ci siamo. Dopo l’accelerata nella serata del 22 gennaio, è arrivata la fumata bianca per il trasferimento del danese in nerazzurro. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano nella giornata di lunedì 27 gennaio per svolgere le visite mediche. Ma non è escluso un blitz domenica contro il Cagliari per presentarsi ai propri tifosi. Eriksen entra, Lazaro e Politano se ne vanno. Il primo è ufficialmente un giocatore del Newcastle mentre sul secondo il Napoli è in pole position. nessuno scambio con Llorente e quindi per l’attacco ritorna in auge Giroud del Chelsea. La Roma riflette, il Milan ragiona con il PSG per Paquetà Ore di riflessioni in casa Roma. L’obiettivo ... newsmondo

