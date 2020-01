In Italia, per ora, falsi allarmi: ma in Francia ci sono due casi di coronavirus (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il coronavirus è ufficialmente arrivato in Europa. Non è stata l’Italia il Paese a ospitare le prime persone colpite dal virus che si è propagato da Wuhan, nonostante ci fossero stati due allarmi, uno a Bari nella giornata del 23 gennaio, l’altro a Parma nella giornata di oggi. Invece, la presenza di due pazienti colpiti dal virus è stata confermata in Francia, uno a Bordeaux nel sud-ouest dell’esagono e l’altro nella capitale Parigi. LEGGI ANCHE > coronavirus a Parma, donna rientrata da Wuhan: per lei solo influenza di tipo B coronavirus in Francia, due casi nel paese: sono i primi in Europa Il fatto che due cittadini francesi siano stati colpiti dal coronavirus è stato confermato dal ministro della salute Agnes Buzyn che ha diffuso la notizia in diretta televisiva. Nella giornata di ieri, la titolare del dicastero della sanità in Francia aveva tenuto una ... giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Voglio l'Italia unita nella lotta contro la droga, quartiere per quartiere, giardinetto per g… - mattiafeltri : Per avere dagli amici sinceri garantisti (modalità: ironia) di @forza_italia una parola una in difesa del ragazzo t… - Benji_Mascolo : Last American day per un po’.. stamattina palestra, poi songwriting + singing lesson con la mia insegnante inglese,… -