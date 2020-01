Giulio Regeni, a 4 anni dalla morte la verità è al Cairo: ma gli inquirenti non collaborano. E gli affari tra Italia ed Egitto oscurano le indagini (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Presidente, Lei ha l’occasione per dimostrare al mondo che è un uomo di parola: consegni i cinque indagati alla giustizia italiana, permetta ai nostri procuratori di interrogarli, dimostri al mondo che la osserva che Lei non ha nulla da nascondere”. Un padre, Claudio Regeni, e delle parole scritte lo scorso maggio al presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e rilette domenica scorsa su Rai 2 durante Che tempo che fa. Parole che sono cadute nel vuoto. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato dopo 9 giorni senza vita e con evidenti segni di tortura alla periferia della capitale egiziana. Nessun colpevole in quattro anni in cui “la più grande delusione – hanno detto a Repubblica Paola e Claudio Regeni – è stata la scelta del nostro governo, il 14 agosto del 2017, ... ilfattoquotidiano

