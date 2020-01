Giulio Raselli e Giulia D’Urso fanno chiarezza: “Non ci siamo mai conosciuti a Formetera” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulia D’Ursoe Giulio Raselli insultati e criticati pesantemente sui social per la storia di Formentera, ecco cosa ha detto loro su Instagram Si torna a parlare di Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia nata pochi giorni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la scelta i due sono inseparabili, la loro relazione procede infatti a gonfie vele, ma hanno dovuto già fare i conti con moltissime critiche e insulti da quando si sono fidanzati. Il motivo? In molti sono convinti che i due si erano già conosciuti durante una vacanza a Formentera, a detta di molti avrebbero preso in giro tutti a Uomini e Donne. La questione era stata già trattata durante il loro percorso in trasmissione. Dopo che loro avevano negato di essersi già conosciuti sembrava che le voci si fossero placate, ma dopo la scelta in molti hanno tirato di nuovo fuori ... nonsolo.tv

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Intervista a #GiulioRaselli e #GiuliaDurso, l’ex tronista commenta così la reazione di Giovanna Aba… - ItaTvfan : Alessandro Z. si leva qualche sassolino su Giulio Raselli…. - KontroKulturaa : Uomini e Donne, Giulio Raselli svela dei retroscena inaspettati sulla scelta - -