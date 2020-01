GF Vip, 6° puntata: fuori Ivan o Carlotta? Pronostico e anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera alle 21,20 su Canale 5. In nomination Ivan Gonzalez e l’ex miss Italia Carlotta Maggiorana. Chi abbandonerà la Casa? Il Pronostico e le anticipazioni: ospiti e temi trattati In arrivo la sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality targato Mediaset dove ha luogo … L'articolo GF Vip, 6° puntata: fuori Ivan o Carlotta? Pronostico e anticipazioni proviene da Gossip e Tv. gossipetv

