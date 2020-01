Foggia, perquisizioni a tappeto nello stabile di edilizia popolare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Emanuela Carucci Durante i controlli sono stati rinvenuti armi, munizioni, droga e un "kit per rapina" pronto all'uso Sono oltre sessanta le perquisizioni eseguite a carico di diverse persone, durante le attività di controllo del territorio, messe in atto dal comando provinciale dei carabinieri a Foggia. Dopo l'arresto di tre persone con ogni probabilità legate ai clan della "Società Foggiana" (sarebbe la mafia di Foggia, detta anche "quarta mafia"), sono iniziate le perquisizioni nel palazzo ex Onpi (un edificio di edilizia popolare nella periferia di Foggia). Due giorni fa, nel portone dello stabile, è stata trovata una telecamera nascosta in una cassetta della posta che, probabilmente, serviva a controllare chi entrava nell'edificio. Oggi la perquisizione dello stabile da parte dei militari del posto. Sono ventisette le perquisizioni domiciliari, oltre al controllo degli ... ilgiornale

