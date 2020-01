Fedez contro Salvini: “Io guadagno onestamente, il tuo partito ci costa 49 milioni” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fedez si è scontrato contro il leader delle Lega Matteo Salvini dopo la polemica nata in seno al caso della citofonata a Bologna. Infatti, ospite a Diritto e Rovescio su Rete4, il leghista ha voluto replicare al comportamento di Fabio Volo tenuto in diretta su Radio Deejay e bacchettato in seguito da Linus. Volo invitata Salvini a citofonare ai camorristi se ne avesse avuto il coraggio e non ai ragazzini minorenni. Salvini, dunque, cita il rapper e replica duramente a Volo: “Mentre lui e Fedez – ha detto Salvini – facevano soldi scrivendo libri e canzoni, io ricordo ancora il primo colpo di ruspa che ho dato alla villa abusiva dei Casamonica. Nella mia attività da ministro ho combattuto attivamente la mafia“. Ma la risposta di Fedez è arrivata poco tempo dopo via social. Fedez contro Salvini Scoppia ancora un’altra polemica sul caso della citofonata di Matteo Salvini ... notizie

