Dragon Ball Z Kakarot Trucchi: Vita, Materiali, Esperienza Infiniti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giocatori di Dragon Ball Z Kakarot, sarete lieti di sapere che da oggi è disponibile un Trainer per la versione PC, il quale permette di attivare Trucchi di ogni tipo. Prima di lasciarvi alla lista completa vi consigliamo di effettuare un backup del vostro salvataggio, dopo di che scaricate e installate il Trainer, infine eseguitelo come Amministratori prima di lanciare il gioco. A questo punto vi basterà premere il tasto corrispondente al trucco da attivare in gioco. Dragon Ball Z Kakarot: Trucchi PC Num 1 – Salute infinitaNum 2 – Ki InfinitiNum 3 – Misuratore della tensione al massimoNum 4 – Durata infinita degli effetti di sovratensioneNum 5 – Cooldown istantaneo per il personaggio di supportoNum 6 – Max ComboNum 7 – I consumabili non decresconoNum 8 – Imposta velocità di giocoNum 9 – ...

