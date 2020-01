Claudia Gerini: confessione choc “Sono stata la sua amante…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Claudia Gerini si confessa sul suo passato sentimentale e fa anche una dichiarazione shock Claudia Gerini fa una dichiarazione shock in cui racconta di essere stata l’amante di un Big della televisione italiana. Infatti, l’attrice sul un noto settimanale Oggi, ha svelato il suo amore per Simon Clementi. Si tratta di un manager che ha rubato il suo cuore e tra loro ci sono stati anche dei retroscena sentimentali molto interessanti. Dopo la fine della storia d’amore con l’attore Andrea Preti, la bella attrice Romana ha deciso di intraprendere una storia, trovando nuovamente l’amore con Simone Clementi. Il suo fidanzato potrebbe regalarle il terzo figlio perchè le ha colpito molto questo aspetto del suo carattere, che è molto paterno. Ha confessato che sogna un futuro insieme a lui e che sarebbe pronta a fare anche un grande passo. In passato infatti, ha avuto ... kontrokultura

