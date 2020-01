Brescia, ancora violenza in ospedale: solo denuncia per un rom (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federico Garau L'uomo ha bloccato per strada un'ambulanza, pretendendo di salire a bordo nonostante il fatto che già ci fosse un ferito più grave. Dopo aver accusato di razzismo i sanitari, li ha insultati e minacciati, scatenando il panico in corsia Voleva salire ad ogni costo a bordo di un'ambulanza che aveva già caricato un ferito in condizione ben più gravi, bloccandola in mezzo alla strada e prendendosela contro gli operatori che lo avevano respinto: una volta arrivato all'ospedale di Manerbio (Brescia), è diventato ancora più aggressivo, scagliandosi contro medici ed infermieri, bersagliati con minacce ed ingiurie di ogni genere. Responsabile dell'ennesimo episodio di violenza commesso all'interno di una struttura ospedaliera è un sinti di 40 anni il quale, dopo il putiferio scatenato in corsia, se l'è cavata con una semplice denuncia a piede libero. Come riportato ... ilgiornale

