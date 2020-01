Antibiotici nel latte italiano, Assolatte: “Il nostro latte è buono, sicuro e controllato” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Il nostro latte è buono, sicuro e controllato. Riteniamo doveroso ripristinare una corretta e veritiera informazione nell’interesse del consumatore in primis e del sistema produttivo“. È la posizione di Assolatte riguardo al lungo articolo pubblicato dalla rivista Il Salvagente, che dedica, sottolinea l’Associazione, “ampio spazio ad articoli estremamente allarmistici sul consumo di latte”. Secondo l’associazione, le analisi sui campioni di latte presi in considerazione “confermano la totale assenza di qualsiasi rischio per i consumatori: infatti le micotossine sono risultate completamente assenti in tutti i campioni e le tracce di Antibiotici, cortisonici e antinfiammatori ritrovate in alcuni campioni sono su livelli ampiamente al di sotto di quelli di legge“. L’Italia, aggiunge Assolatte, “ha il sistema di ... meteoweb.eu

fattoquotidiano : IL TEST Tracce di farmaci in 12 prodotti su 21 analizzati. Colpa dello sfruttamento intensivo delle mucche che s’am… - MazzaraFluo : RT @ilSalvagenteit: antibiotico-resistenza: conf stampa test del Salvagente su 21 latti freschi e uht più della metà hanno residui farmaci… - StormAlessandra : RT @MenteObliqua: 'Trovati antibiotici, cortisonici e antinfiammatori nel latte. Ma tranquilli, non c'è nessun rischio per la salute umana.… -